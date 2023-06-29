New store will be the tenth location in state
SEATTLE, June 29, 2023 /PRNewswire/ -- Specialty outdoor retailer REI Co-op will open in Durango, Colorado in spring 2025. The store will offer a wide assortment of apparel, gear and expertise for camping, cycling, running, fitness, hiking, paddling, climbing, snowsports and more. In addition, certified mechanics will tune and repair equipment through a full-service bike, ski and snowboard shop.
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