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Founders of color representing six companies to partner with REI as they scale their businesses

SEATTLE, June 1, 2023 /PRNewswire/ -- REI Path Ahead Ventures is announcing a new cohort of founders that have been selected for its 2023 Navigate accelerator program. Path Ahead Ventures is partnering with nine founders of color, representing six companies this year as they further their growth in the outdoor industry.


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