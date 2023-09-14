Mahalo to Relief Bed International Corporate and Private Donors who Supported This Donation.
TACOMA, Wash., Sept. 14, 2023 /PRNewswire/ -- Relief Bed International was able to respond quickly to the needs of aid workers in Maui with 100 Relief Beds already arriving to help with displaced families.
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