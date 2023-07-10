Exclusive meet and greet, book signing and more + festival to feature worldwide cuisines from more than 100 local restaurants
SEATTLE, July 10, 2023 /PRNewswire/ -- The Bite of Seattle, Seattle's prominent food and music festival has announced Seattle restaurateur and James Beard-nominated chef Ethan Stowell will join as a special guest over the course of the three days. The festival is also offering something new: a tour of global cuisines from more than 100 restaurants in the Emerald City.
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