Bite of Seattle Vendor Admat

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 By CHEQ, Inc.

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Exclusive meet and greet, book signing and more + festival to feature worldwide cuisines from more than 100 local restaurants

SEATTLE, July 10, 2023 /PRNewswire/ -- The Bite of Seattle, Seattle's prominent food and music festival has announced Seattle restaurateur and James Beard-nominated chef Ethan Stowell will join as a special guest over the course of the three days. The festival is also offering something new: a tour of global cuisines from more than 100 restaurants in the Emerald City.


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