A new survey shows Barbie film affected viewers' perception of women in the workplace and in leadership roles
SEATTLE
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