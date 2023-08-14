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Office workers strongly favor 4-day work weeks, saying it will improve work-life balance and increase productivity

SEATTLE, Aug. 14, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- ResumeBuilder.com, the premier resource for professional resume templates and career advice, has published a recent survey report that examines office workers' attitudes toward a 4-day work week. The report also shares insight into why office workers are or are not in favor of switching to a 4-day work week. The survey garnered responses from 1,000 full-time office workers who do not currently have a 4-day work week.    


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