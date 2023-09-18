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Ricardo Beverly Hills New Flight Essentials Styles Are Engineered to Solve the Challenges Faced by Today's Aviation Professionals

KENT, Wash., Sept. 18, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- After two years of extensive research and development, Ricardo Beverly Hills, the Washington-based global luggage and travel accessories leader is pleased to announce the launch of Flight Essentials; their newest collection of upright cases and soft bags designed to handle the demands of professional pilots and flight crews.


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