SAN DIEGO, Sept. 5, 2023 /PRNewswire/ --
Below is a Summary Notice of a proposed partial class action settlement reached in a lawsuit pending in the United States District Court for the District of New Jersey known as Lincoln Adventures, LLC, et al. vs. Those Certain Underwriters at Lloyd's, et al. A more detailed version of this Notice is contained in a Long-Form Notice posted on the Settlement website at www.SyndicateSettlement.com. You are encouraged to read the Long-Form Notice for a more in-depth explanation of the proposed partial settlement and your rights as they relate to the Settlement.
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