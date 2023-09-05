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SAN DIEGO, Sept. 5, 2023 /PRNewswire/ -- 

Below is a Summary Notice of a proposed partial class action settlement reached in a lawsuit pending in the United States District Court for the District of New Jersey known as Lincoln Adventures, LLC, et al. vs. Those Certain Underwriters at Lloyd's, et al. A more detailed version of this Notice is contained in a Long-Form Notice posted on the Settlement website at www.SyndicateSettlement.com. You are encouraged to read the Long-Form Notice for a more in-depth explanation of the proposed partial settlement and your rights as they relate to the Settlement.


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