RudderStack is the Warehouse Native CDP

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 By RudderStack

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RudderStack Profiles enables companies to unify first-party data from every customer touchpoint into complete profiles, build ML user features, and deliver powerful customer experiences

SAN FRANCISCO, June 27, 2023 /PRNewswire/ -- RudderStack, the leading warehouse native customer data platform, today announced at Snowflake's annual user conference, Snowflake Summit 2023, the release of RudderStack Profiles for Snowflake customers. RudderStack Profiles enables data teams to quickly build complete customer profiles in their warehouse, generate user features, and activate them to deliver powerful customer experiences.


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