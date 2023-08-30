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For Season 4 and 5, SailGP will utilize T-Mobile's 5G Advanced Network Solutions for immersive on-board cameras for fans, and low-latency connectivity to enhance navigation on board for athletes

NEW YORK and BELLEVUE, Wash., Aug. 30, 2023 /PRNewswire/ -- SailGP, one of the world's fastest growing sport leagues, has announced an expanded collaboration with T-Mobile for Business for Seasons 4 and 5 spanning 2023 through 2025. SailGP will leverage a 5G Hybrid Mobile Network from T-Mobile's 5G Advanced Network Solutions (5G ANS) portfolio to further elevate fan experience with innovative, immersive views of live race action and provide SailGP athletes advanced on-water performance analysis. 


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