Zillow introduces the Cost of Renting Summary to bring transparency to rental expenses
SEATTLE, July 19, 2023 /PRNewswire/ -- Zillow's new Cost of Renting Summary gives renters clear insight into the financial obligations of renting, making it easier than ever to understand the costs involved. This feature is now available on all detail pages for rental multifamily buildings across the Zillow app and website.
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