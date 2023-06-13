The New 24-hour In-Suite Dining Experience will debut on Seabourn Venture June 2023
SEATTLE, June 13, 2023 /PRNewswire/ -- Seabourn, the leader in ultra-luxury voyages and expedition travel, is elevating its 24-hour in-suite dining menus with an enhanced and extensive array of elegantly presented gourmet dishes, curated by the line's team of highly skilled chefs. The new menus will debut on Seabourn Venture's June 18, 2023 voyage, and will extend to the line's fleet of intimate, yacht-like ships by October 2023. The new dining experience has been meticulously designed to bring Seabourn's signature luxury and sophistication to its in-suite menu, ensuring that each meal becomes a truly memorable occasion.
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