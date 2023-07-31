SEATTLE, July 31, 2023 /PRNewswire/ -- Seabourn, the leader in ultra-luxury voyages and expedition travel, took delivery of its second expedition ship, Seabourn Pursuit, today during an official handover maritime ceremony at the T. Mariotti shipyard in Genoa, Italy. Seabourn Pursuit is the company's second purpose-built, ultra-luxury expedition ship and the newest expedition ship in the industry.
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