Support Local Journalism


Subscribe


SEATTLE, Sept. 15, 2023 /PRNewswire/ -- To mark Allen Institute's 20th Anniversary, Seattle Mayor Bruce Harrell and Executive of King County, Dow Constantine, have declared Saturday, September 16 "Open Science Day" in the city of Seattle and King County, a significant milestone recognizing the work and impact of the Allen Institute over the past 20 years and the thousands of hours Allenites have dedicated to help realize the Institute's ambitious vision for change—Understanding life. Advancing health.   


Tags