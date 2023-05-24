The partnership makes LSO's trusted network an immediate option on Shipium's platform
SEATTLE, May 24, 2023 /PRNewswire/ -- Shipium, the premier shipping platform for e-commerce shippers, today announced a partnership with Lone Star Overnight (LSO), the leading carrier servicing the Southwest.
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