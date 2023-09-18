Book Cover

Book Cover

 By Lois Young

Support Local Journalism


Subscribe


Tragic family event reveals husband's long-time sexual assault on family

SEATTLE, Sept. 18, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Author Lois Young is a mother of three, grandmother of seven, and great-grandmother of seven. Seen as a leader to her offspring, Lois is no stranger to putting her family first, even in the most tragic of family dynamics.


Tags