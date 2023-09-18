Tragic family event reveals husband's long-time sexual assault on family
SEATTLE, Sept. 18, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Author Lois Young is a mother of three, grandmother of seven, and great-grandmother of seven. Seen as a leader to her offspring, Lois is no stranger to putting her family first, even in the most tragic of family dynamics.
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