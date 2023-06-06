New data and tools support cybersecurity workforce expansion efforts
SEATTLE, June 6, 2023 /PRNewswire/ -- Demand for cybersecurity talent continues to outpace supply, according to the latest data from CyberSeek™, the joint initiative of the National Institute of Standards and Technology's (NIST) NICE program, Lightcast and CompTIA.
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