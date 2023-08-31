(PRNewsfoto/Society for Science)

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 By Society for Science

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WASHINGTON, Aug. 31, 2023 /PRNewswire/ -- Society for Science (the Society), a distinguished leader in scientific and educational advancement, is pleased to share the names of 100 committed educators selected for the Advocate Program during the 2023-2024 school year. In its ninth year, the Advocate Program acknowledges and applauds the dedication, tireless efforts and vital role that teachers and mentors play in empowering and guiding students, who will be the next generation of STEM problem solvers and critical thinkers. These students will undoubtedly emerge as the next wave of climate scientists, biotechnologists, data analysts, astronomers and engineers.


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