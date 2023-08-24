SPOKANE, Wash., Aug. 24, 2023 /PRNewswire/ -- U-Haul® is offering 30 days of free self-storage and U-Box® container usage to residents in and around Spokane impacted by two active wildfires.
kAm%96 vC2J u:C6 2?5 ~C68@? #@25 u:C6 92G6 2=C625J 56DEC@J65 9F?5C65D @7 DECF4EFC6D 2?5 3FC?65 E9@FD2?5D @7 24C6D] tG24F2E:@?D 92G6 366? :DDF65 7@C >2?J C6D:56?ED 2D 4C6HD 2EE6>AE E@ 4@?E2:? E96 7:C6D]k^Am
kAm}F>6C@FD 72>:=:6D 2C6 5:DA=2465 2?5 92G6 9@>6D E92E H:== C6BF:C6 C6A2:CD] w2G:?8 2446DD:3:=:EJ E@ D64FC6 kDEC@?8mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhdad_e\`U2>Aj9la`h_hacagfU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]F92F=]4@>Tau$E@C286TauU2>Aj2lD6=7\DE@C286Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmD6=7\DE@C286k^2mk^DEC@?8m :D 2=H2JD 36?67:4:2= E@ 4@>>F?:E:6D 27764E65 3J ?2EFC2= 5:D2DE6CD]k^Am
kAmQ~?6 @7 E96 D42C:6DE E9:?8D :? =:76 :D 36:?8 E@=5 E@ =62G6 J@FC 9@>6 3642FD6 @7 2? F?AC65:4E23=6 H:=57:C6[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm%C2G:D {6H:Dk^DA2?m[ &\w2F= r@>A2?J @7 x?=2?5 }@CE9H6DE AC6D:56?E] Q%96 =62DE H6 42? 5@ :D DFAA@CE @FC 4@>>F?:EJ 5FC:?8 2 5:77:4F=E E:>6] u@C 2?J@?6 H9@ ?665D 96=A[ H6 92G6 EH@ 724:=:E:6D AC@G:5:?8 7C66 DE@C286 2E ?@ 4@DE 7@C @?6 >@?E9]Qk^Am
kAm%96 &\w2F= 5:D2DE6C C6=:67 AC@8C2> 2AA=:6D E@ ?6H D6=7\DE@C286 F?:E C6?E2=D 2?5 :D 32D65 @? 2G2:=23:=:EJ 2E 6249 724:=:EJ] !6@A=6 D66<:?8 >@C6 :?7@C>2E:@? @C ?665:?8 E@ 2CC2?86 b_ 52JD @7 7C66 D6=7\DE@C286 D9@F=5 4@?E24E E96 ?62C6DE A2CE:4:A2E:?8 724:=:EJik^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhdad_e\`U2>Aj9lb_babehbbfU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]F92F=]4@>Tau{@42E:@?DTau%CF4<\#6?E2=D\?62C\$A@<2?6\(p\hha_aTauf_b_fdTauTbuFE>042>A2:8?Tbs4:D:@?TaeFE>0D@FC46Tbs5:D2DE6C\C6=:67TaeFE>0>65:F>TbsD6=7\DE@C286U2>Aj2l&\w2F=Z$E@C286Z@7Zt2DEZ%@H?Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm&\w2F= $E@C286 @7 t2DE %@H?k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmc``_ t] $AC28F6 pG6]k^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$A@<2?6[ (pk^DA2?m hha_ak^Am
kAmWd_hX dh_\c`_`k^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhdad_e\`U2>Aj9lfhe`d`a`fU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]F92F=]4@>Tau{@42E:@?DTau%CF4<\#6?E2=D\?62C\$A@<2?6\'2==6J\(p\hha_eTauf_b_faTauTbuFE>042>A2:8?Tbs4:D:@?TaeFE>0D@FC46Tbs5:D2DE6C\C6=:67TaeFE>0>65:F>TbsD6=7\DE@C286U2>Aj2l&\w2F=Z$E@C286Z@7Z&\r:EJQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm&\w2F= $E@C286 @7 &\r:EJk^2mk^DEC@?8mk^Am
kAm`_c`a t] $AC28F6 pG6]k^Am
kAm$A@<2?6 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm'2==6J[ (pk^DA2?m hha_ek^Am
kAmWd_hX haa\ccedk^Am
kAmx? 255:E:@? E@ :ED b_ 52JD 7C66 D6=7\DE@C286 5:D2DE6C C6=:67 AC@8C2>[ &\w2F= :D AC@F5 E@ 36 2E E96 7@C67C@?E @7 2:5:?8 4@>>F?:E:6D :? E:>6D @7 ?665 2D 2? @77:4:2= p>6C:42? #65 rC@DD s:D2DE6C #6DA@?56C]k^Am
kAmkDEC@?8mp3@FE &\wp&{k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>mu@F?565 :? `hcd[ &\w2F= :D E96 }@] ` 49@:46 @7 5@\:E\J@FCD6=7 >@G6CD H:E9 >@C6 E92? ab[___ C6?E2= =@42E:@?D 24C@DD 2== d_ DE2E6D 2?5 `_ r2?25:2? AC@G:?46D] %96 6?92?465 &\w2F= 2AA >2<6D :E 62D:6C 7@C 4FDE@>6CD E@ FD6 &\w2F= %CF4< $92C6 ac^f E@ 2446DD ECF4<D 2?JE:>6 E9C@F89 E96 D6=7\5:DA2E49 2?5 D6=7\C6EFC? @AE:@?D @? E96:C D>2CEA9@?6D E9C@F89 @FC A2E6?E65 {:G6 '6C:7J E649?@=@8J] ~FC 4FDE@>6CDV A2EC@?286 92D 6?23=65 E96 &\w2F= 7=66E E@ 8C@H E@ `ha[a__ ECF4<D[ `bg[d__ EC2:=6CD 2?5 cc[d__ E@H:?8 56G:46D] &\w2F= :D E96 E9:C5 =2C86DE D6=7\DE@C286 @A6C2E@C :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm}@CE9 p>6C:42k^DA2?m H:E9 hdh[___ C6?E23=6 F?:ED 2?5 ga]b >:==:@? DBF2C6 766E @7 D6=7\DE@C286 DA246 2E @H?65 2?5 >2?2865 724:=:E:6D] &\w2F= :D E96 E@A C6E2:=6C @7 AC@A2?6 :? E96 &]$] 2?5 E96 =2C86DE :?DE2==6C @7 A6C>2?6?E EC2:=6C 9:E496D :? E96 2FE@>@E:G6 27E6C>2C<6E :?5FDECJ] (6 H6C6 C646?E=J ?2>65 @?6 @7 p>6C:42VD q6DE {2C86 t>A=@J6CD Wu@C36D[ a_abXj 2 q6DE 7@C '6ED t>A=@J6C W|:=:E2CJ %:>6D[ a_aaXj 2?5 @?6 @7 E96 w62=E9:6DE (@C<A=246D :? p>6C:42 Ww62=E9:6DE t>A=@J6CD[ a_aaX] u:?5 42C66CD 2E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhdad_e\`U2>Aj9l`c`aeeagbaU2>AjFl9EEADTbpTauTau;@3D]F92F=]4@>TauU2>Aj2lF92F=;@3D]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmF92F=;@3D]4@>k^2m] v6E E96 &\w2F= 2AA 7C@> E96 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhdad_e\`U2>Aj9lbad`h_afedU2>AjFl9EEADTbpTauTau2AAD]2AA=6]4@>TauFDTau2AATauF\92F=Tau:5hghb_fehaTbuA=2E7@C>Tbs:A9@?6U2>Aj2lpAAZ$E@C6Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?QmpAA $E@C6k^DA2?mk^2m @C k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhdad_e\`U2>Aj9lc`b_h`egffU2>AjFl9EEADTbpTauTauA=2J]8@@8=6]4@>TauDE@C6Tau2AADTau56E2:=DTbu:5Tbs4@>]F92F=]2?5C@:5]>JF92F=Tae9=Tbs6?0&$Tae8=Tbs&$TaeA=:Tbs`U2>Aj2lv@@8=6Z!=2JQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmv@@8=6 !=2Jk^2m]k^6>mk^Am
kAmkDEC@?8mr@?E24Eik^DEC@?8mk^Am
kAmp?5C62 q2E496=@Ck^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy677 {@4<C:586k^DA2?mk^Am
kAmt\>2:=i k2 9C67lQ>2:=E@iAF3=:4C6=2E:@?DoF92F=]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmAF3=:4C6=2E:@?DoF92F=]4@>k^2mk^Am
kAm!9@?6i e_a\aeb\e`hck^Am
kAm(63D:E6i k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhdad_e\`U2>Aj9lb_beaahbdfU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]F92F=]4@>TauU2>Aj2lF92F=]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmF92F=]4@>k^2mk^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^ecdga_^&0wp&{0{~v~]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l{phafefU2>AjD5la_ab\_g\acQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^DA@<2?6\H:=57:C6D\F\92F=\@776CD\b_\52JD\7C66\D6=7\DE@C286\E@\G:4E:>D\b_`h_hebc]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^DA@<2?6\H:=57:C6D\F\92F=\@776CD\b_\52JD\7C66\D6=7\DE@C286\E@\G:4E:>D\b_`h_hebc]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt &\w2F=k^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l{phafefU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_gac`ecf!#0}t($0&$!#00000{phafefU2>Ajs2E6x5la_ab_gacQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am