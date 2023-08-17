A new report from emergency savings startup SecureSave reveals that US employees are struggling to save for unexpected short-term needs due to a lack of emergency savings, with 63% of employees unable to cover a $500 emergency expense. SecureSave's research revealed employee financial stress is a significant contributor to diminished productivity and job dissatisfaction, and it has a negative impact on employers, who collectively lose a staggering $4.7 billion per week in productivity because of it.
KIRKLAND, Wash., Aug. 17, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- The stress caused by financial problems costs U.S. companies $4.7 billion per week but 66% feel uncomfortable seeking help from their employers for unexpected expenses
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