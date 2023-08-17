- Average ticket prices are down 10% for domestic flights and 5% for international flights compared to summer, according to Expedia
- Based on Expedia flight searches, trending destinations for fall include Hong Kong, Savannah, Yellowstone National Park and Curacao
- Vrbo releases list of destinations showing 25% or more in savings for September and October
- Hotels.com declares fall is DINK season (double-income, no kids), as family-friendly stays take a backseat to couple-centric getaways
SEATTLE, Aug. 17, 2023 /PRNewswire/ -- According to the Fall Travel Forecast released today by Expedia®, Hotels.com® and Vrbo®, the surge in travel demand seen over the summer is projected to continue into the cooler months, with the travel brands showing year-over-year search increases for fall getaways. According to Expedia, flight searches for fall are up 15%, and hotel searches increased 20% compared to fall 2022.1 As temperatures drop, so do prices, providing plenty of opportunities for budget-savvy travelers to score a getaway for less.
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