Komen Logo (PRNewsfoto/Susan G. Komen)

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 By Susan G. Komen for the Cure

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Thousands Impacted by Breast Cancer to Gather at Woodland Park Zoo

SEATTLE, Aug. 21, 2023 /PRNewswire/ -- Susan G. Komen®, the world's leading breast cancer organization, will be hosting the annual 2023 Seattle MORE THAN PINK Walk on Saturday, September 23. The annual Walk will be held for the first time at Woodland Park Zoo.  


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