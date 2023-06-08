At 76,000 square feet, the store in Bellevue will be the largest Asian supermarket in the state, creating over 300 jobs.
RICHMOND, BC, June 8, 2023 /PRNewswire/ - T&T Supermarkets is marking 30 years as Canada's favourite Asian grocery store with the announcement that it will soon open a store in the United States. The company confirmed the new store will open Summer of 2024 in Bellevue, Washington in the Marketplace at Factoria. At 76,000 square feet, it will be the largest Asian supermarket in the state, and a flagship store for T&T.
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