The festival will transport visitors to Iceland through a dozen free events inspired by, and in celebration of, the best of Icelandic culture.
SEATTLE, Sept. 14, 2023 /PRNewswire/ -- Taste of Iceland 2023, organized by Inspired by Iceland, arrives in Seattle, Wash., Thursday, October 5 to Saturday, October 7. Iceland's capital city, Reykjavik, is a Sister City to Seattle. The three-day cultural festival celebrates the land of fire and ice with more than a dozen events across the city showcasing the best of Icelandic culture, including food and beverage, music, literature, film, art, wellness, and more.
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