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 By Teamshares Inc

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  • Investment from leading VC firms follows significant revenue growth from $10 million in January 2021 to over $400 million today.
  • Teamshares has brought employee ownership to 84 small businesses, creating 2,100 new employee owners in 29 states and 42 industries.

NEW YORK, Aug. 18, 2023 /PRNewswire/ -- Teamshares Inc., the market leader for small business employee ownership, announced today it raised a cumulative $245M in previously unannounced equity from leading venture capital firms, including a recent $124 million Series D financing. The Series D round was led by Frank Rotman at QED Investors, with significant participation from existing investors Inspired Capital, Khosla Ventures, Slow Ventures, Spark Capital, and Union Square Ventures.


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