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The Emerging Franchise Continues to Expand with Impressive Openings Across the U.S. and 140+ Locations in Development

LOS ANGELES, Sept. 12, 2023 /PRNewswire/ -- The NOW Massage, an emerging franchise revolutionizing the wellness industry with high-quality, customizable massage services in an inspired setting, is set to open its 50th boutique today. This expansion is the next step towards The NOW's goal of opening 100 locations by 2025, proving the future is bright for the $18 billion-a-year massage industry.


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