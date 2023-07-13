TACOMA, Wash., July 13, 2023 /PRNewswire/ -- Toray Composite Materials America, Inc. (Toray CMA) is pleased to announce a major expansion of its carbon fiber facility in Spartanburg, South Carolina. This capital investment in capacity is essential to meet the growing demand for clean energy solutions. The 30,000 square foot facility expansion will increase Toray's carbon fiber capacity by 3,000 metric tons annually starting in 2025.
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