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 By Trident Seafoods

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Global market conditions and record harvests drive decisions to delay – but not cancel – Trident's plans to build its plant of the future in Alaska.

SEATTLE, Aug. 15, 2023 /PRNewswire/ -- Trident Seafoods announced today that the company has reevaluated its 2024 plans to begin construction of a new processing plant in Unalaska, Alaska. The decision will delay breaking ground on the new plant until 2025. With a projected three-year build plan, the new timeline means the plant would be operational no sooner than 2028.


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