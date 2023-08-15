Global market conditions and record harvests drive decisions to delay – but not cancel – Trident's plans to build its plant of the future in Alaska.
SEATTLE, Aug. 15, 2023 /PRNewswire/ -- Trident Seafoods announced today that the company has reevaluated its 2024 plans to begin construction of a new processing plant in Unalaska, Alaska. The decision will delay breaking ground on the new plant until 2025. With a projected three-year build plan, the new timeline means the plant would be operational no sooner than 2028.
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