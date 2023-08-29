Trolli® Parachutes into the World of PUBG: BATTLEGROUNDS to Invite Gamers Everywhere to Join the Sour Brite Squad

The new collaboration features collectable candy packs, free in-game content and a real-life scavenger hunt in search of the iconic PUBG crates during PAX West
CHICAGO, Aug. 29, 2023 /PRNewswire/ -- Join the Sour Brite Squad! Trolli®, the gummi brand known for its sour neon 'brite' worm shapes and rule-bending personality, is pushing the boundaries of gaming by inviting gamers everywhere to join the ranks of their fan collective, the Sour Brite Squad as they partner with the multiplayer battle royale game PUBG: BATTLEGROUNDS.
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