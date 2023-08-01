- Home values are rising at pre-pandemic rates nationally and are forecast to stay the course.
- Buyers still have few choices, but builders are adapting to help fill the gap.
- A new survey shows rising numbers of homeowners intend to sell.
SEATTLE, Aug. 1, 2023 /PRNewswire/ -- After record-breaking speed and price growth in 2021 and 2022, the housing market has largely settled and avoided a crash in prices, but challenges remain. Home values are growing in line with pre-pandemic norms, a path that Zillow® forecasts will continue. Rent is also back to "perfectly average" growth after its own wild ride. Buyers are finding a costly and competitive market, but one slightly calmer and easier to plan and budget for.
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