New partnership drives connectivity and reliability by bringing together Velociti technology deployment and support services and RAM Mounts offerings
RIVERSIDE, Mo. and SEATTLE, Sept. 13, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Velociti Inc., a global provider of enterprise technology solutions, today announced a partnership with RAM Mounts to provide deployment services to customers using their in-cab mounting solutions.
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