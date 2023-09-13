Velociti will provide deployment and support services to one of many RAM Mounts.

Velociti will provide deployment and support services to one of many RAM Mounts.

 By Velociti, RAM Mounts

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New partnership drives connectivity and reliability by bringing together Velociti technology deployment and support services and RAM Mounts offerings

RIVERSIDE, Mo. and SEATTLE, Sept. 13, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Velociti Inc., a global provider of enterprise technology solutions, today announced a partnership with RAM Mounts to provide deployment services to customers using their in-cab mounting solutions.


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