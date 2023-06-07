New FreedomID Platform Enables Ukrainian Refugees and Businesses to Access Vouched Identity Verification to Support Safe Passage and Eradicate Human Trafficking
SEATTLE, June 7, 2023 /PRNewswire/ -- Vouched, an AI-driven identity verification platform, today announced it will provide identity verification services in support of the launch of FreedomID, a platform designed to support refugees in their safe passage and settlement anywhere in the world, formed by UK tech company Zenoo. Vouched expects to assist in the verification of hundreds of thousands of Ukrainian refugees by the end of this year.
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