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Expanded program will provide training and support for early-career researcher entrepreneurs to get innovative technologies to market

SEATTLE, Sept. 13, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Washington Research Foundation (WRF) has awarded more than $1.2 million to expand a University of Washington (UW) training program for entrepreneurs, and to partner with Washington State University (WSU) to establish a parallel, collaborative program at that institution later this year. The Postdoctoral Entrepreneurship Program (PEP) supports early-career innovators to improve the likelihood of successfully commercializing their technologies for public benefit.


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