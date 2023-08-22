COLORADO SPRINGS, Colo., Aug. 22, 2023 /PRNewswire/ -- Weidner Apartment Homes, a real estate investment and property management company, partnered with the nonprofit We Fortify by donating to their project, Working Fusion at Mill Street, to house young adults experiencing homelessness in Colorado Springs, CO.
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