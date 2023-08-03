Weyerhaeuser Company logo. (PRNewsFoto/Weyerhaeuser Company)

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 By Weyerhaeuser Company

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SEATTLE, Aug. 3, 2023 /PRNewswire/ -- Weyerhaeuser Company (NYSE: WY) today announced the appointment of James "Joc" C. O'Rourke, president and chief executive officer and a director of The Mosaic Company, to the company's board of directors. His appointment is effective immediately.


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