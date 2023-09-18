MISTERCAP'S is bringing consumers organic grow-your-own mushroom kits that aim to recreate the forest floor
LOS ANGELES, Sept. 18, 2023 /PRNewswire/ -- MISTERCAP'S, a new wellness company founded by multi-platinum-selling, GRAMMY® and Golden Globe® Award-nominated recording artist, Wiz Khalifa, officially announced its launch as a mushroom-forward brand promoting healthy living via natural organic mushrooms. The brand's mission is to increase interest in the health benefits of mushrooms by creating more ways for people to incorporate them into their lives, nutrition and wellbeing.
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