Wood Partners (PRNewsfoto/Wood Partners)

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 By Wood Partners

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SHORELINE, Wash., June 27, 2023 /PRNewswire/ -- National multifamily real estate development leader Wood Partners and their capital partner, ParkProperty Capital, today kicked off the official groundbreaking of its latest residential community, Alta North City, located just north of Seattle in Shoreline's growing North City neighborhood. With construction on the project already underway, Alta North City is expected to open in mid-2025.


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