Woodinville Straight Bourbon Whiskey Finished with Toasted Applewood Staves: 100 proof, MSRP $99.95.

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 By Woodinville Whiskey

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WOODINVILLE, Wash., Sept. 13, 2023 /PRNewswire/ -- Woodinville Straight Bourbon Whiskey Finished with Toasted Applewood Staves, a real craft whiskey handmade in Washington, is now available.


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