YAKIMA, Wash., June 26, 2023 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH) announces the release of the 6th Veterans Blend, an annual collaboration supporting U.S. military Veterans. YCH will donate $3 from every pound sold to Homes For Our Troops, a nonprofit organization that builds and donates specially adapted custom homes nationwide for severely injured post-9/11 Veterans.
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