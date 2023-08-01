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 By Zillow, Redfin

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Home builders partnering with Zillow will now have their listings and communities automatically syndicated to Redfin, expanding the visibility of these homes to potential buyers

SEATTLE, Aug. 1, 2023 /PRNewswire/ -- Zillow® Group's new-construction listings will soon be automatically syndicated to Redfin, connecting home builders with motivated buyers on both platforms. The strategic partnership will dramatically expand the reach of home builder listings on Zillow and allow Redfin customers to explore a broader range of new-construction homes for sale, creating a seamless home-buying experience.


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