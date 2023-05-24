Colorado Springs and Spokane named best areas for recent college graduates in new Zillow study analyzing rent-to-income ratio and job prospects
SEATTLE, May 24, 2023 /PRNewswire/ -- Colorado Springs, Colorado, has been named Zillow's top market for college grads in 2023, highlighting how, this year, markets with a smaller population, relatively affordable rents and lots of career prospects contribute to a high quality of life for individuals beginning a new phase in their lives.
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