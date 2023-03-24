Ellensburg School District has released Ellensburg High School's Honor Roll and Principal's List for their first semester.
The EHS Honor Roll list requires a 3.0 grade point average and cannot have letter grades D, F or NC in a class.
The list of academic high achieving students is below:
Class of 2023 Principal’s List
*ALVARADO, DIANA *ANDERSON, OLIVIA R. *ARLT, CARSYN R. *BEAN, PARKER J. *BUTTON, LILLIAN L. *CALLAN, ASHLEY *CALLENDER-BOHMAN, ELIN *DAVIS, SEAN D. *FAVERO, VICTORIA *FROMHERZ, HOLLY R. *GARCIA, DANIELLA *GUENTHER, HANNAH L. *HARRELL, ABIGAIL P. *LEAVERTON, ANDROMEDA *LEISHMAN, RYLEE M. *MCINTOSH, ELLIANA J. *MESSNER, REAGAN J. *MISKIMENS, BRYCE *PATTERSON, AVERY G. *PHANITCHOB, HANNAH K. *PINTILIE, AMALIA *QUINN, DANIEL *REYNOLDS, MADELINE R. *SEAMONS, TAIGAN L. *SELBY, ESTHER *SIMONSON, SARA J. *SITTON, DEVON J. *SMITH, CADEN M. *VALVERDE, FRANCES F.
Class of 2023 Honor Roll
BARRERA, AL D. BAUTISTA-LIMON, ALEJANDRO BEDNARIK, JOCELYN M. BLAD, AUNYA BOAST, JOSHUA S. BOSANCU, ALEXUS J. BOWEN, ETHAN BROOKS, OWEN B. BUGNI, JOSEPH A. CALDERON, ELIAN COLAZO, LILIANA M. CORTESE, NATHAN C. CZISKE, ELSIE A. DUONG, KELLY K. DUVALL, HIROKA-MADISON EASON, JAXON W. EYLAR, JACKSON B. FRICK, KYLE P. GRANT, ABIGAIL J. GUERRERO, HUGO A. HAMMOND, MICAH B. HUSKO, AMELYA E. IRWIN, ANNA C. JOHNSON, LANDON JOHNSON, REBECCA J. KELLER, LISEL LEADERCHARGE, CHANTE LAUDERDALE, STEVEN K. LEININGER, MARINA L. LEWIS, ELIJAH G. LIBERTO-CONTRERAS, OSWALDO A. LYYSKI, PARKER N. MAURER, JENNA C. MILLS, HELEN M. MUHLER, ALEXANDER D. NAVA SANTOS, ESMERALDA O'BRIEN, JR, RICHARD G. PANATTONI, EMILY M. PEDERSEN, EVERLY S. PEREZ, CHASE NICHOLAS A. PETTIGREW, AYDEN H. RAMIREZ, DENISSE RAUSCH, LEIF A. RITZENTHALER, CAROL K. ROBERTS, ABIGAIL E. RUELAS, ALAN A. SANCHEZ, AUGUSTINE Q. IV SANCHEZ, RIN SANDER, AIDAN I. SANTANA-VALLE, AXEL SCHEOPNER, JOSEPHINE A. SHODA, JOSEPHINE M. SMITH, LILY M. SNY, ABIGAIL J. STINSON, ANDREW C. SVENDSEN, THOMAS R. TAYLOR, TATE N. TORRES, DAISY WANG (BREWER), DEZIRAE F. WINN, ALEXIA R. WYAND, KIWI J. YANGAS, DANIEL J
Class of 2024 Principal’s List
*BARR, CHARLES *BURNHAM, MAREN K. *DURHAM, ABIGAIL J. *GILLESPIE, ALLISON G. *GOHEEN, RONAN D. *HAZLETT, MILES E. *HERNANDEZ, ISAAC J. *MCCRACKEN, LANDON *MCKEE-BRUNS, AIDAN E. *RAVET, BROOKE L. *RYDER, EMILY G. *SANCHEZ, JAZMIN *SEIM, BROOKE M. *SNYDER, PAYTON S. *MAHRE, DAPHNE N. *STEELE, MACGUIRE A. *TOUCHATT, BAILEY M. *WADE, AVLYNN J. *WALLACE, JEREMY *WILSON, BRIAR J.
Class of 2024 Honor Roll
ANDAYA, DARIUS J. ANDERSON, NATHANIEL J. ARANGO, SERENA H. BEDSAUL, EAN M. BOESE, ISABELLA K. BOWEN, SHYLOH BOYER, WYATT C. BRAITHWAITE, RUGER A. BRANNON, DAVID CALLENDER-BOHMAN, JOHAN C. CARON, ELSA COPPOCK, SAMANTHA C. CORTESE, ELLA M. DYKES, SUMMER ERICKSON, CRUE T. ERNSTER, ETHAN J. ESTEY, TIETON D. FREDRICKSON, ELLIANNA M. GARCIA-GUERRA, LUIS A. GEULA, LIAM F. GILLESPIE, ALEXIS E. GONZALEZ, EMILY HAMMOND, OAKEY A. HEGGE, BOSTON T. HOLLIS, ENDYA L. HUPPERT, JAKE W. HYATT, ETHAN JASSO, FERNANDO JESTER, KEIRA N. JOYCE, HENRY W. JUNG, SABINE L. KNACKSTEDT, NICKOLAS KROGSTADT, HANNAH K. LEWIS, LEAH K. LOCKWOOD, LEAH M. LOEN, GARRETT A. MARKUS, EMMA M. MARTORANA, AURORA MASUCCIO, PASQUALE G. MATTSON, KADEN J. MAYO, KACEY J. MCLAUGHLIN, TYSEN P. MCREYNOLDS, DANIEL M. MIKOTA, JONATHAN M. MITCHELL, TAYLOR MONTGOMERY, KASE MORGAN-MCNEIL, KARSEN J. NEMROW, AVRIE J. NEW, SOPHIA M. ODD, RYAN D. PARKER, SYDNEY J. PEARSON, ELIJAH D. PERNAA, REAGAN E. REDWINE, SHEA REYNOLDS, TAYLOR J. RICE, GRYFFIN R. ROBERTS, KARLEY R. RODARME, WYATT H. ROSE, ALEXANDRIA L. ROWLEY, MICHELLE K. SEVILLA-NAVA, SAMARA SHERGILL, DAVINE K. SHILLEY, JAYDEN M. SINGER, ADAM D. SKISTAD, SYDNEY M. SMITH, SHELBY C. STERKEL, LUKE T. STRAWN, MASON C. STUECKLE, ISAAC S. THEISEN, CHRISTIAN W. TORRES, ELIANA G. TREVINO, SKYLYNNE D. WALLACE, HALEY L. WARD, TESSA WHITEMARSH, HEIDI E. WILLIAMS, CLAYTON D. WOODY, COLE WRAGGE, TRISTAN R. YANGAS, ZADEN J. ZAMUDIO, SELENE
Class of 2025 Principal’s List
*ALTMAN-COE, SAMUEL H. *BENNETT, CHARLES R. *BOWEN, BENTLEY R. *CHANG, SERENA *DYKES, JORDAN *FRANCIS, JARRED D. *FROMHERZ, JOSEPH R. *FRYE, SAMANTHA C. *GAIDOS, EMERSON C. *GAMACHE, KATHERINE *GARCIA-GREEN, TERESA P. *INGRAHAM, AUDREY C. *JOHNSON, BAILEY C. *MARRS, ALANA M. *MARRS, GARRETT D. *MACE, ABIGAIL J. *MARTONE, EMMALEE M. *MICHAEL, BRODY E. *MURPHY, HAZEL R. *NEWSCHWANDER, JOCELYN *PHILIP, JAMISON R. *QUINN, LYDIA *RICHARDS, ANNIKA J. *ROGEL, LAYNE E. *ROGERS, COLE T. *ROMINGER, JONATHAN P. *SCHMIDT, JUSTUS M. *SINCLAIR, GABRIEL R. *SMITH, HALLE M. *TE, KELLY C. *WALL, DUSTIN M. JR *WILLIAMS, LAYLA B. *YAAP, LINDSEY A.
Class of 2025 Honor Roll
ALDER, TAYLOR B. ANDERSON, GABRIEL W. ARMSTRONG, ELLA A. ARONICA, KLAIRYSSA C. BACH, ALEXANDRA G. BACON, TYLER M. BALA, DERYNN S. BARRERA, SALVADOR BARSNESS, COLTON M. BEACHY, EMMA R. BEAN, ELLA BECKER, AIMEE E. BELL, TIFFANY A. BENNETT, MADILYNN J. BOAST, GRACE BOAST, SIDALEE BORGER, LANDON P. BRIET, AUDREE M. CARLSON, OLIVIA M. COON, DEVARUN L. DERMOND, ALICE R. DOOLIN, JACE A. ERICKSON, EVAN C. EZELL, ZAYDIN S. FEVERGEON, ISABELLA J. GANSEREIT, ABIGAIL R. GARCIA, ADIYANA L. GONZALEZ, CARLOS GONZALEZ-CENDEJAS, AZUCENA P. HANSEN, PETER J. HECKLY, TYCE HOLMGREN, LEIF HUNTER, MARCUS INGALLS, GAVIN T. JACOBSON, DAMION JENSEN, REESE M. KENNEDY, CALLIE V. KOMOLAFE, FAVOUR A. LARSEN, FAITH A. LIAPIS, TIMOTHY LINARES, LILIANA A. MADRID SILVA, AZUL I. MAGRUDER, COLTON L. MARTIN, COOPER D. MARTINEZ, V. A. MCINTOSH, GRACIE J. MCPHERSON, CARTER J. MITCHELL, OLIVIA J. MOROZOVA, VARVARA MUNGUIA, JESSE A. NARANJO, EMILIANO J. NELSON, SAVANNA OCHOA-READ, IZEL T. PATON, AISLIN J. RAUSCH, ERIC J. REIMAN, JACK R. RICHERT, LILY A. RIVERA, RUBY S. ROCHESTER, KAYLEE A. RODRIGUES, ADDISON M. ROTTER, JENSEN ROUSH, NAOMI RUBY, HYRUM SANCHEZ, BRISSA M. SAVAGE, KELBY C. SCHOOS, EVELYN I. SCHUMAIER, ADELAYDE M. SEED, KYLAH M. SETH, DAILEY J. SHERLEY, BODE J. SHEWELL, CHEYENNE N. SMITH, BLAKE D. STRICKLAND, ELIZABETH A. SUEMORI, RYDER J. SUNDESTEN, ASHLYN K. SZELIGA, FINNEGAN G. THOMAS, JAMES A. THOMASSEN, DYLAN P. THORN, AMARE P. TIREY, HANNAH A. TWAITES, KAILER A. VAZQUEZ-VILLA, STEPHANIE VILLA, PAULINA WAGENECK, MEGAN G. WALTERS, MADISON E. WICHERS, MADISON K. WICKERATH, AUSTIN J. WILLARD, COLTON E. WILLARD, KEATON A. WILSON, SOPHIA R. WINEGEART, ALEXIS L. WOLFENBARGER, AUDREY G. WOODS-VALLEJO, LUCA A. WOOLDRIDGE, KAYLEE L. WORLEY, LAUREN R. YAAP, LUKE M.
Class of 2026 Principal’s List
*ARMENTA-MAGALLON, KATHYA J. *ATHERTON, EVELYN *CROSBY, MARIANNA E. *CROSS, CHELSEA A. *DICK, MATTHEW *DOUTHWAITE, PIPER W. *FORTIER, KYLEE A. *GIBSON, PRESLEY M. *HALL, JAMES W. *HAMMOND, MYSTIC E. *HANSEN, KADEN J. *KENNEDY, JACK P. *KENNEDY, LAUREN A. *KNACKSTEDT, EVAN J. *LESTER, GRACE E. *MATTSON, VERONICA Y. *MAURER, LINZI I. *MCLAUGHLIN, YOSSARIAN *MENDOZA, KEVIN A. *MILLER, JENNA R. *MUSSER, ANDI J. *NATARAJA, SUVASAN P. *NEMROW, CYNTHIA J. *ODD, EMERY J. *PANATTONI, ELIZABETH J. *RYAN, HADLEY M. *SCAPPINI, DOMINIC A. *SIMONSON, SOPHIE M. *SMITH, RYDER A. *STUECKLE, SARAH F. *SULLIVAN, DANIEL A. *TATE, KENZI M. *TEASLEY, EDEN J. *THORN, FINNIAN J. *THURMAN, RYANN M. *WEIDENBACH, SKYLER G. *YOUNGREN, ANNIKA J.
Class of 2026 Honor Roll
ANAYA BUSTOS, ALEXSANDER ANDRADE-AREVALO, ALEXA BACKLUND, GRAYSON T. BAKER, ROBERT R. BALLARD, LATHEN BARLOW, HENRIK E. BARNSLEY, NOAH J. BEATY, CONNOR E. BENNETT, WILLIAM J. BIELOH, DAVID G. BIRD, BRYANT C. BOYER, MARA L. BUVIT, OLIVE J. CASE, JACK M. CASTILLO, CATALINA I. CHAVEZ, LILY T. CIRAULO, ANGELINA N. COLBY, ROCCO D. COON, SHAYDEN L. CRITES, BODEE H. CZISKE, JACK B. DAVIS, SOFIA I. DOUVIER, LUCKY A. DUNLAP, VAYNE W. EDIE, KONNER L. EMERY, CHAELI I. FEVERGEON, ETHAN R. FIELDS-PITTSENBARGER, THEOFILIA G. FISKE, CECILIA G. FORRESTER, JAYCE D. FOX-WARREN, EMMA R. GALVAN-GUIZAR, SARAHI GIBSON, CASH V. GOEDEN, ALYSSA GOEDEN, ROSE GOLD, MADISON M. GONZALEZ, MILO M. GONZALEZ, MIREYAH L. GRIEVE, JOHN-MICHAEL G. HAAK, JENNIE E. HAMMOND, DAVID I. HEFLIN, LOCKLEN K. HERNANDEZ, ISAIAH J. HERNANDEZ-CORDOVA, ASHLEY HODSON, CORBIN D. HOLLOWAY, MACEY M. HOTCHKISS, ISABELLE HUMPHREY, LEO B. HUTCHENS, CHLOE B. JARAMILLO, EZRA X. JOHNSON, SARAH E. JOHNSON, SASCHA J. KATZER, DAVID M. KOKJER, HALEY L. LEAVITT, OPAL Z. LUKE, MAE A. LUTES, STEVEN B. MAGRUDER, PIPER J. MARKUS, ELIZABETH A. MARTIN, JUNO MARTINSON, ELEANOR L. MARTONE, BRYCE M. MASUCCIO, LUCA G. MCCARTY, LILLIAN MCKEAN, HUNTER J. MOFFAT, MOLLY A. MORRILL, EMERSON J. NGUYEN, KEVIN T. OLIVER, WILLIAM PERRY, EMMI L. RIDLON, HAYDEN B. RORVIK, ETHAN A. ROSAS-LAUDERDALE, SKYLER ROSEBERRY, AUBREE M. ROWLEY, JAMES J. RUNKEL, HUDSON R. SARGENT, MELISSA M. SHILLEY, ASHLEE R. SIMMONS, LYDIA K. SNYDER, PARKER G. STERKEL, PARKER J. STEWMAN, SILAS M. SULLIVAN, CODY P. TAYLOR, HUDSON G. TORRES, GABRIELLA A. TUCCI, WYATT VRAVES, HAILEY J. WADE, JACKSON R. W A L L , J O R D A N A. WARD, AUGUST W. WEBER, BRYNLEE A. WILCOX, RILEY C. WILLIAMS , HANNA H S. WINN, ABIGAIL WINTER, LEVI WOODS, STIRLING A. WOODY, PAIGE E. WRIGHT, SAMANTHA R. ZAVALA, CRISTOPHER A